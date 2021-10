Bakterien in tiefgefrorenen Bio-Kräutern: Rückruf bei Rewe

Bakterien in tiefgefrorenen Bio-Kräutern: Rückruf bei Rewe

Nach dem Nachweis von Bakterien werden tiefgefrorene Bio-Kräuter von Rewe in mehreren Bundesländern zurückgerufen. Es handelt sich um eine 50-Gramm-Packung mit dem Namen «Rewe Bio, 6-Kräuter» und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.2022, wie das Portal lebensmittelwarnung.de am Freitag mitteilte. Die Herstellerfirma Öko Service GmbH mit Sitz im niedersächsischen Hilter am Teutoburger Wald schrieb auf ihrer Internetseite: «Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.»

Nach dem Nachweis von Bakterien werden tiefgefrorene Bio-Kräuter von Rewe in mehreren Bundesländern zurückgerufen. Es handelt sich um eine 50-Gramm-Packung mit dem Namen «Rewe Bio, 6-Kräuter» und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.2022, wie das Portal lebensmittelwarnung.de am Freitag mitteilte. Die Herstellerfirma Öko Service GmbH mit Sitz im niedersächsischen Hilter am Teutoburger Wald schrieb auf ihrer Internetseite: «Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.»

Das Portal lebensmittelwarnung.de verwies darauf, dass die gefundenen Bakterien potenziell als EHEC anzusehen sind. EHEC-Keime können schwere Erkrankungen hervorrufen. Vom Rückruf betroffen sind die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen.

Der Firma zufolge wurden in einer Probe Keime des Darmbakteriums Escherichia Coli (STEC/VTEC) nachgewiesen. Diese könnten zu Durchfallerkrankungen, Übelkeit und Bauchkrämpfen führen. Betroffen sind Packungen der Charge L1189F33. Die EAN lautet 4388844006539. Kunden können das Produkt ohne Kassenzettel im jeweiligen Rewe-Markt abgeben und erhalten den Kaufpreis zurück. Produkte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen sind dem Hersteller zufolge nicht betroffen. lebensmittelwarnung.de ist ein Internetportal des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und der Bundesländer.