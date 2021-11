Bald 2G-plus-Regeln in vielen Bereichen in Berlin

Bald 2G-plus-Regeln in vielen Bereichen in Berlin

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens in Berlin, zu denen wegen der Corona-Pandemie ohnehin nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben, sollen bald zusätzliche Vorgaben wie Masken- oder Testpflicht gelten. Der Senat verständigte sich am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf sogenannte 2G-plus-Regeln, wobei ein formaler Beschluss dazu zunächst noch ausstand. Geplant ist demnach überall da, wo im Moment 2G greift, also etwa im Kultur- und Freizeitbereich, eine Maskenpflicht. Dort, wo das nicht möglich ist, etwa in der Gastronomie, sollen alternativ ein Negativ-Test und Abstandsregeln nötig sein.

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens in Berlin, zu denen wegen der Corona-Pandemie ohnehin nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben, sollen bald zusätzliche Vorgaben wie Masken- oder Testpflicht gelten. Der Senat verständigte sich am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf sogenannte 2G-plus-Regeln, wobei ein formaler Beschluss dazu zunächst noch ausstand. Geplant ist demnach überall da, wo im Moment 2G greift, also etwa im Kultur- und Freizeitbereich, eine Maskenpflicht. Dort, wo das nicht möglich ist, etwa in der Gastronomie, sollen alternativ ein Negativ-Test und Abstandsregeln nötig sein.