Nach einem Wohnungsbrand in Bamberg ist eine Frau gestorben. Die Feuerwehr holte die 70-Jährige am Montagabend aus ihrer Wohnung und reanimierte sie zunächst, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. In einer Klinik starb die Frau dann doch. Warum das Feuer ausbrach, war anfangs nicht bekannt.

