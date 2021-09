Barenboim mit «Figaro» gefeiert: Oper umsonst und draußen

Mit einem frenetisch gefeierten «Figaro» unter Generalmusikdirektor Daniel Barenboim hat die Staatsoper Unter den Linden am Samstag in Berlin die neue Spielzeit eröffnet. Zum Saisonauftakt wurde zugleich der benachbarte Bebelplatz in einen der größten Konzertorte der Stadt verwandelt und die Aufführung in der Staatsoper direkt ins herbstlich kühle Freie übertragen. Coronabedingt durften allerdings bei dieser 15. Ausgabe der «Staatsoper für alle» nicht mehr als 4000 Menschen zu Übertragung und Livekonzert auf den Platz.

Den Auftakt des musikalischen Wochenendes markierte Mozarts Oper «Le nozze di Figaro» unter Barenboim mit Staatskapelle Berlin dun Staatsopernchor. Während die Bilder der musikalischen Komödie auf den Platz gestreamt werden, erlebte die von Regisseur Vincent Huguet in der Pop-Welt der 80er Jahre angesiedelte Fassung ihre gefeierte Publikumspremiere in der Staatsoper. Im April musste pandemiebedingt alles digital bleiben.

«Wir haben auf diesen Abend alle lange gewartet, nicht nur Sie», sagte Barenboim zu Beginn des Abends mit Blick auf die erstmals seit Pandemiebeginn wieder voll besetzten Reihen in der Staatsoper. Viel Applaus für Barenboim, Orchester und die Solisten wie Federica Lombardi (Gräfin Almaviva), Anna Prohaska (Susanna), Corinna Scheurle (Cherubino), Gyula Orendt (Graf Almaviva) oder Gerald Finley (Figaro) gab es auch auf dem Bebelplatz, wo sich die Reihen nach dreieinhalb Stunden an einem zunehmend kühlen Abend etwas gelichtet hatten. Umso mehr bedankte sich Barenboim für das gesamte Ensemble für «so viel und so enthusiastische» Unterstützung.

Am Sonntag (13.00 Uhr) spielt dann alles live und draußen. Barenboim dirigiert die Staatskapelle und den Staatsopernchor, der in diesem Jahr sein 200-jähriges Jubiläum feiert. Auf dem Programm stehen Opernchöre etwa aus «Nabucco» oder «Tannhäuser» sowie Robert Schumanns zweite Sinfonie.