Die Ostermärsche in Brandenburg haben begonnen. Den Auftakt machte am Freitag ein Ostermarsch in Bernau unter dem Motto «Frieden - jetzt! Die Waffen nieder! Keine Waffenlieferungen! Keine Aufrüstung!», zu dem Die Linke Bernau aufgerufen hatte. Daran nahmen nach Angaben des Stadtverbands rund 80 Menschen teil. Der Linke-Landesvorsitzende Sebastian Walter sagte demnach: «Wir stehen hier, weil die Waffen niedergelegt werden müssen. Vernunft ist das Einzige was zählt und Vernunft heißt Frieden.» Für Karsamstag ist ein Ostermarsch in Brandenburg/Havel geplant, am Ostersonntag unter anderem in Neuruppin mit Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und am Ostermontag in Cottbus.

