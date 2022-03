Stichwahl um Amt des Bürgermeisters in Eberswalde

Barnim Stichwahl um Amt des Bürgermeisters in Eberswalde

Das neue Stadtoberhaupt von Eberswalde (Barnim) wird in einer Stichwahl ermittelt. Bei der Wahl am Sonntag erhielt keiner der acht Kandidaten die absolute Mehrheit. Es treten nun Götz Herrmann, gemeinsamer Kandidat SPD/Bürger Eberswalde, und der CDU-Kandidat Christian Mehnert gegeneinander an. Herrmann erhielt nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 28,3 Prozent der Stimmen, Mehnert konnte 21,7 Prozent auf sich vereinen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 37,7 Prozent. Rund 34 000 Wahlberechtigte waren zur Stimmabgabe aufgerufen.

Die Neuwahl des Stadtoberhauptes war notwendig geworden, da der langjährige Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) in den Bundestag gewechselt war.

Als Termin der möglichen Stichwahl für ein neues Stadtoberhaupt ist der 3. April eingeplant.