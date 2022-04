Die Hamburg Stealers haben in der Baseball-Bundesliga eine Überraschung verpasst. Das Team von Cheftrainer David Wohlgemuth musste am Wochenende beim Titelfavoriten Bonn Capitals zwei Niederlagen hinnehmen. Dabei kassierten die Gäste am Samstag ein 1:12. Die Partie war aufgrund des großen Vorsprungs der Bonner bereits nach dem siebten von neun Innings beendet. Am Sonntag schlugen sich die Hanseaten besser und unterlagen lediglich mit 0:4. Damit weisen die Stealers nach zwei Spieltagen einen Sieg und drei Niederlagen auf.

