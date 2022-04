Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga weiter auf Kurs und hat den siebten Sieg in Serie eingefahren. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter vor 7232 Zuschauern gegen Brose Bamberg mit 89:57 (41:24). Alba bleibt damit Tabellenzweiter, hat aber zwei Spiele weniger absolviert als Tabellenführer Bonn. Beste Berliner Werfer waren Christ Koumadje mit 14 und Tamir Blatt mit 13 Punkten.

Beim deutschen Meister kehrte Ben Lammers nach Verletzung zurück und ersetzte Tim Schneider, der am Meniskus operiert wurde. Trotz des schon zehnten Spiels im April begann Alba schwungvoll und ging schnell 6:0 in Führung. Vor den Augen der beiden in der NBA aktiven Berliner Brüder Moritz und Franz Wagner zeigten sich die Gastgeber dabei besonders in der Defensive aufmerksam und ließen nur wenig zu.

Mit einem 12:0-Lauf zog Alba schon im ersten Viertel mit einer zweistelligen Führung davon (18:5). Doch auch bei ihnen lief nicht alles rund. So erlaubte sich Alba viele Fehlwürfe. Die Führung blieb bis zur Pause dennoch komfortabel, weil Bamberg noch seltener traf.

Gleich nach dem Seitenwechsel wuchs der Vorsprung dann erstmalig auf 20 Punkte an (44:24). Doch danach kamen die Franken besser ins Spiel und konnten etwas verkürzen. Alba blieb unbeeindruckt, erhöhte die Intensität und setzte sich vor dem letzten Viertel wieder auf 64:41 ab. Danach brachten die Berliner den Sieg souverän ins Ziel.