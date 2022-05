Alba Berlin hat seine Siegesserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. Die Hauptstädter feierten beim klaren 110:70 (51:34) gegen die MLP Academics Heidelberg den neunten Erfolg in Serie. Beste Berliner Werfer vor 5721 Zuschauern waren Yovel Zoosmann und Louis Olinde mit je 17 Punkten. Mit 18 getroffenen Distanzwürfen stellte Alba in der Partie seinen Vereinsrekord aus dem Jahr 2019 ein. Der Tabellenzweite hat damit bei drei verbleibenden Spielen weiter gute Chancen, die Hauptrunde als Erster abzuschließen.