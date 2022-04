Die Hamburg Towers bleiben nach einem deutlichen Heimsieg gegen die Crailsheim Merlins in der Basketball-Bundesliga auf Playoff-Kurs. Die Hamburger deklassierten die ersatzgeschwächten Merlins am Freitagabend in eigener Halle mit 113:63 (58:33). Bester Werfer bei den Towers war Jaylon Brown mit 29 Punkten. Auch Justus Hollatz zeigte eine starke Leistung. Der Nationalspieler erzielte mit 13 Zählern und 14 Assists ein Double Double.

