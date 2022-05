Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga sein letztes Heimspiel in der Punkterunde gewonnen und damit auch den ersten Tabellenplatz erobert. Der Titelverteidiger besiegte am Mittwoch in einem Nachholspiel die bereits als Absteiger feststehenden Gießen 46ers souverän mit 109:80 (61:43). Es war der zehnte Sieg in Serie. Beste Berliner Werfer vor 4159 Zuschauern waren Jonas Mattisseck mit 19 und Louis Olinde mit 17 Punkten.