Albas Headcoach Israel Gonzalez zeigt in eine Richtung. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

Die Siegesserie von Alba Berlin geht weiter. Der Basketball-Bundesligist gewann ein Nachholspiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig am Mittwoch 95:80 (42:37). Für die Hauptstädter war es der elfte Pflichtspielsieg in Folge. Beste Berliner Werfer waren vor 2046 Zuschauern Jaleen Smith mit 19 Punkten und Tamir Blatt mit 13 Punkten. Die Berliner sind nun Tabellen-Dritter hinter Bayern München und den Telekom Baskets Bonn und haben noch einige Spiele mehr auszutragen.

Bei Alba kehrte Yovel Zoosman, der zuvor vier Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte, ins Team zurück. Auch Center Ben Lammers war wieder mit dabei. Dafür musste Trainer Israel Gonzalez neben den Langzeitverletzten Marcus Eriksson und Louis Olinde auf Johannes Thiemann wegen Schulterproblemen verzichten.

Die Braunschweiger waren im ersten Viertel hellwach in der Verteidigung und trafen hochprozentig von der Dreierlinie. Die Berliner gerieten zwischenzeitlich mit zehn Punkten in Rückstand und mussten nun auch ohne Nationalspieler Maodo Lo auskommen, der sich angeschlagen auswechseln ließ. Dank zweier Dreipunktwürfe von Jonas Mattisseck konnte Alba zum Viertelende auf 21:22 verkürzen. Die Berliner fanden nun besser ins Spiel und verteidigten zudem intensiver. Braunschweig hielt physisch dagegen. Alba ging mit einer 42:37-Führung in die Kabine.

Nach der Pause hatten sich die Berliner besser auf die Spielweise der Gäste eingestellt und setzten sich immer mehr ab. Der offensive Rhythmus war nun da und Braunschweig konnte die Intensität nicht mehr hochhalten. So gewann Favorit Alba am Ende deutlich.