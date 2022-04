Kapitän Malte Ziegenhagen wird den Basketball-Bundesligisten Niners Chemnitz nach sechs Jahren verlassen. Das kündigte der 31-Jährige am Samstag auf Instagram an. «Ich habe mich dafür entschieden, dass dies meine letzten Spiele für die Niners in der BBL sein werden», schrieb Ziegenhagen. «Ich möchte eingestehen, die letzten 1,5 Jahre waren emotional für mich eine Achterbahnfahrt und es war nicht leicht, meine persönlichen Erwartungen dem Team immer unterzuordnen.»

Es sei ein Bauchgefühl, Platz für neue Gesichter und Talente zu machen. Ziegenhagen betonte, dass er nicht wisse, ob und wo er seine Karriere fortsetzt. Seine Spielzeit war in Chemnitz zuletzt limitiert, im Schnitt reichte es für gut neuneinhalb Minuten pro Spiel. In der Startformation stand Ziegenhagen in den ersten 30 Spielen nur einmal. Chemnitz schaffte in dieser Saison den Einzug in die Playoffs.