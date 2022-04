Die Basketballer der Chemnitz Niners bleiben durch den vierten Sieg in Folge in der Bundesliga auf Play-off-Kurs. Die Sachsen bezwangen am Mittwoch s.Oliver Würzburg nach einer Aufholjagd mit 88:82 (38:43) und festigten ihren fünften Platz. Den größten Anteil am Erfolg hatten Frantz Massenat (18 Punkte), Malte Ziegenhagen (16) und Nelson Weidemann (13). Für Würzburg erzielten Cameron Hunt (19), William Buford (18) und Filip Stanic (14) die meisten Punkte.