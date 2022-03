Die Erfolgsserie der Niners Chemnitz ist gerissen. Nach zuletzt vier Siegen in Serie verloren die Sachsen am Sonntag bei ihrem Gastspiel bei der BG Göttingen klar mit 69:90 (37:37). Durch die siebte Saisonniederlage verpassten die Chemnitzer den Sprung auf den zweiten Platz und bleiben Vierter. Die Niedersachsen wahrten ihre Chance auf den Einzug in die Play off-Runde. Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Stephen Brown (20), Kamar Baldwin (19) und Jake Toolson (14). Für die Gäste erzielten Darion Atkins und Nelson Weidemann (je 12) die meisten Punkte.

Die Chemnitzer verschliefen den Start, konterten den 2:8-Rückstand (2.) jedoch mit einem 12:0-Lauf zur 14:8-Führung (6.). Anschließend stand das Duell lange Zeit auf des Messers Schneide. Bis zum 60:61 (31.) war der Ausgang der Begegnung völlig offen. Doch danach brachen die Sachsen ein, scheiterten dabei in erster Linie an ihrer schwachen Quote beim Freiwurf (neun von 18) und von jenseits der Dreierlinie (sechs von 22). Die Göttinger entschieden die Partie innerhalb von vier Minuten mit einem 19:0-Lauf auf 80:60 (35.) zu ihren Gunsten.