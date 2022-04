Die Basketballer der Niners Chemnitz haben am Freitag ihr Gastspiel beim Bundesliga-Absteiger Jobstairs Gießen mit 91:70 (52:31) zu ihren Gunsten entschieden. Durch den 21. Saisonsieg haben die Sachsen ihre Rekordsaison in der höchsten deutschen Spielklasse fortgesetzt. Den größten Anteil am Erfolg hatten Mindaugas Susinskas (18), Malte Ziegenhagen (16), Jonas Richter (14) und Frantz Massenat (12). Für Gießen erzielten Nuni Omot (17) und Jalon De Marco Miller (12) die meisten Punkte.