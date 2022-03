Die Hamburg Towers können weiter auf das Erreichen der Playoffs in der Basketball-Bundesliga hoffen. Am Samstag besiegte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles die abstiegsbedrohten Ewe Baskets Oldenburg in der Inselparkhalle trotz eines schwachen dritten Viertels mit 99:85 (54:39) und konnte damit den Anschluss an den achten Tabellenplatz wahren. Bester Werfer bei den Towers war Caleb Homesley mit 27 Punkten.

Den Hamburgern, die kurzfristig auf Maik Kotsar und Robin Christen (beide Erkältungssymptome) verzichten mussten, gelang es ab Mitte des ersten Viertels, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Bis zur Pause wuchs der Vorsprung zwischenzeitlich sogar auf 19 Punkte an.

Allerdings erwischten die Gäste dann den besseren Start in die zweite Hälfte und konnten den Rückstand bis auf fünf Punkte verkürzen. Erst in der Schlussphase schafften es die Towers, sich wieder klar vom Gegner abzusetzen.