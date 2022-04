Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den achten Sieg in Folge gefeiert. Der deutsche Meister gewann am Mittwoch nach einem überzeugenden Auftritt mit 96:81 (56:42) gegen die Hamburg Towers. Alba bleibt damit das Team mit den wenigsten Niederlagen und hat weiterhin beste Chancen, die Hauptrunde als Tabellenerster abzuschließen. Beste Berliner Werfer vor 3347 Zuschauern waren Maodo Lo mit 17 und Johannes Thiemann mit 15 Punkten. Für Hamburg erzielten Maik Kotsar und Caleb Homesley jeweils 16 Punkte.