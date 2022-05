Die Verantwortlichen des Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg sehen kaum Chancen, Leistungsträger Jonah Radebaugh zu halten. «Ich würde liebend gerne mit ihm verlängern. Wir führen auch Gespräche, aber was glauben Sie, welche Angebote er hat? Wenn das nur ansatzweise zum Tragen kommt, sage ich für uns: keine Chance», sagte der Vorsitzende Alexander Reil der «Ludwigsburger Kreiszeitung».

Die Riesen treten ab Freitag im Final-Four-Turnier der Champions League an. Im Halbfinale treffen sie auf Baxi Manresa. «Grundsätzlich hat für mich die Liga immer Priorität, weil sie länger läuft und das Interesse daran größer ist. Jetzt haben wir uns aber für das Final Four qualifiziert und können mit zwei Siegen einen Titel gewinnen», sagte Reil. «Das ist in der Liga nicht so einfach. Deswegen hat dieses Wochenende schon eine gewisse Priorität.»

Der Sieger des Wettbewerbs erhält eine Million Euro. «Da wir nicht so abgehoben sind und die Million eingeplant haben, bekommen wir keine finanziellen Schwierigkeiten, wenn wir das Turnier nicht gewinnen. Solch einen Betrag mitzunehmen, würde uns aber auch nach der Coronazeit weiterhelfen», sagte Reil. Zumal beim Titelgewinn auch mehr Budget zur Verfügung stünde, um Leistungsträger zu halten.