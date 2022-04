Die Basketballer von Syntainics MBC haben in ihrem vorletzten Punktspiel den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse aus eigener Kraft geschafft. Die Weißenfelser behielten am Freitag gegen die Basketball Löwen aus Braunschweig mit 91:79 (44:47) die Oberhand. Damit stehen die Frankfurt Skyliners und die Jobstairs Gießen als sportliche Absteiger in die Pro A fest.