Die Leistung seiner Hamburg Towers zollte auch Basketball-Trainer Pedro Calles Respekt ab. «Ich möchte meinen Spielern zu einer tollen Leistung gratulieren», sagte der Spanier am Sonntag nach dem 87:83-Erfolg über den FC Bayern München. Vor 3000 begeisterten Zuschauern in der Inselparkhalle hatte sein Team dem Titelkandidaten einen großartigen Kampf geboten und zugleich seine Ausgangslage im Rennen um einen der Playoff-Plätze verbessert.

Der Tabellendritte aus dem Süden war trotz Euroleague-Belastung in Bestbesetzung beim Tabellensiebten in Hamburg angetreten. Die Anstrengungen durch den Europapokal war den Münchenern dennoch anzumerken. Noch drei Tage zuvor hatten sie im Viertelfinale beim FC Barcelona grandios mit 90:75 gewonnen und in der Best-of-five-Serie ausgeglichen.

In Hamburg waren die Towers stets auf dem Level der Gäste und verdienten sich am Ende das Glück. «Wir haben in den entscheidenden Phasen unsere Würfe versenkt. Allerdings haben wir diese heiße Phase bereits in den 37 Minuten zuvor gut vorbereitet», sagte Calles. Im letzten Viertel hatte die Führung zwischen beiden Teams ständig gewechselt. Caleb Homesley, mit 22 Punkten erfolgreichster Hamburger Werfer, sorgte mit einem Dreierwurf 59 Sekunden vor Ende zum zwischenzeitlichen 84:80 für die Vorentscheidung.

Entscheidend war für Calles aber nicht nur sein Team. «Diese Atmosphäre heute war wirklich besonders, die Towers-Fans in unserem Rücken zu haben, hat zum Sieg verholfen», meinte er. Zwar waren schon in den vergangenen Monaten Zuschauer zugelassen, so voll aber war es zum ersten Mal wieder. «Das haben wir in den letzten zwei Jahren so sehr vermisst», betonte Calles.

Bereits am Mittwoch müssen die Towers bei Alba Berlin (2.) im drittletzten Hauptrunden-Spiel antreten. Es folgen die Partien beim MBC (1. Mai) und bei Brose Bamberg (8. Mai).