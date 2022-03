Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat am 14. Spieltag des Eurocups eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim Tabellenletzten Promitheas Patras verlor das Team von Trainer Jaka Lakovic am Dienstagabend mit 68:79 (28:36). Damit müssen die Ulmer weiterhin um den Einzug in die nächste Runde bangen.

Die Gäste taten sich in der ersten Hälfte ohne den weiterhin verletzten Cristiano Felicio offensiv enorm schwer. So trafen sie in den ersten zwei Vierteln nur zwei von 15 Dreiern. Die Gastgeber nutzten diese Schwäche, um mit einer 36:28-Führung in die Pause zu gehen.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb eine Steigerung aus. Neben zu vielen Fehlern war die Dreier-Quote weiterhin ein großes Problem. Erst im Schlussviertel bewiesen sie ihre Qualität und konnten angeführt vom Top-Scorer Semaj Christon (17 Punkte) noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.