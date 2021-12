Basketball-Bundesligist Syntainics MBC verpflichtet Mushidi

Der Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat den ehemaligen deutschen Junioren-Nationalspieler Kostja Mushidi verpflichtet. Das teilte der MBC am Mittwoch mit. Der 23-jährige Shooting Guard absolvierte zuvor ein einwöchiges Probetraining bei den Weißenfelsern. Der 1,95 Meter große Mushidi ist bereits am Samstag (20.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Bayern München spielberechtigt. «Was ihm definitiv noch fehlt, ist die Fitness. Wir hoffen, dass es uns und ihm schnellstmöglich gelingt, sein Talent und sein Potenzial auszuschöpfen, das er schon in den U-Nationalmannschaften und in Braunschweig gezeigt hat, so dass er im weiteren Saisonverlauf eine Verstärkung für uns darstellen wird», sagte Cheftrainer Igor Jovovic.

Mushidi absolvierte zwischen September 2019 und November 2020 insgesamt elf Erstliga-Spiele für die Basketball Löwen Braunschweig, in denen ihm durchschnittlich 11,6 Punkte (1,5 Dreier), 3,4 Rebounds und 1,5 Assists gelangen. Zuletzt war der in Brüssel geborene und in Düsseldorf ausgewachsene Mushidi in der olympischen Disziplin 3×3-Basketball aktiv.