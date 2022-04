Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Champions League das Final Four erreicht. Das Team von Trainer John Patrick gewann am Dienstagabend beim rumänischen Club Cluj-Napoca mit 79:73 (37:23) und entschied die Best-of-Three-Serie des Viertelfinals damit mit 2:1 für sich. Bester Werfer bei den Ludwigsburgern war Jordan Hulls mit 21 Punkten.