Die Basketballer der Niners Chemnitz haben den Siegeszug von Alba Berlin gestoppt und sich für die im Pokalhalbfinale erlittene 81:91-Niederlage revanchiert. Die Sachsen bezwangen am Sonntag vor heimischer Kulisse den Pokalsieger aus der Hauptstadt mit 81:64 (38:33) und festigten damit ihren sechsten Platz. Alba bleibt Fünfter. Den größten Anteil am ersten Erfolg nach zuvor drei Niederlagen in Serie hatten Isiaha Mike (19), Darion Atkins (15), Mindaugas Susinskas (12) und Eric Washington (11). Für die Albatrosse, die erstmals nach sechs Spielen das Parkett wieder als Verlierer verließen, punkteten nur Oscar da Silva (18) und Jaleen Smith (14) zweistellig.

Die Hausherren verschliefen den Start, wandelten aber den 10:21-Rückstand nach acht Minuten durch einen 15:2-Lauf in eine 25:23-Führung (13.) um und bauten den Vorsprung dank ihrer starken Defensive bis zur 29. Minute auf 57:48 aus. Mitte des letzten Viertels entschieden die Chemnitzer das Duell zu ihren Gunsten, als sie von 65:61 (33.) auf 76:61 (36.) enteilten. Dabei nutzten die Hausherren die insgesamt 22 Ballverluste der Berliner zu vielen leichten Punkten.