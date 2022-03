Der Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat im Eurocup eine deutliche Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles unterlag am Mittwochabend beim französischen Top-Verein Boulogne Metropolitans mit 62:85 (32:53). Die Towers haben dennoch weiterhin gute Chancen, sich für die Playoffs im europäischen Wettbewerb zu qualifizieren.

Der Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat im Eurocup eine deutliche Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles unterlag am Mittwochabend beim französischen Top-Verein Boulogne Metropolitans mit 62:85 (32:53). Die Towers haben dennoch weiterhin gute Chancen, sich für die Playoffs im europäischen Wettbewerb zu qualifizieren.

Die Hamburger reisten ersatzgeschwächt nach Frankreich. Die an Corona erkrankten Maik Kotsar und Robin Christen sowie die angeschlagenen Justus Hollatz und Trevon Bluiett traten die Reise gar nicht erst an. Bereits im ersten Viertel war festzustellen, dass der Bundesligist mit Boulogne Metropolitans nicht auf Augenhöhe agieren kann. Mit einem 15:26-Rückstand endete der erste Spielabschnitt. Im zweiten Viertel baute Boulogne den Vorsprung auf 19 Punkte aus.

Nach der Halbzeitpause waren die Towers zwar effektiver und ließen zudem weniger Punkte zu, brachten den Sieg der Franzosen allerdings nicht in Gefahr. Der beste Schütze der Towers war Lukas Meisner mit 17 Zählern. Das nächste Spiel der Towers im Eurocup findet kommende Woche Mittwoch in Hamburg gegen den polnischen Vertreter Slask Wroclaw statt. In der Bundesliga steht bereits am Samstag ein Heimspiel gegen die Baskets Bonn an.