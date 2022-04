Bayern verliert in Istanbul - Playoff-Gegner Barcelona

Die Basketballer des FC Bayern München werden als Tabellenachter in die Playoffs gehen und treffen im Viertelfinale auf Titelfavorit FC Barcelona. Durch die 76:81 (39:44)-Niederlage am Mittwoch bei Anadolu Efes Istanbul aus der Türkei kann sich der Bundesligist einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde bei einer Bilanz von 13:14-Siegen nicht verbessern. Zum Abschluss gastiert die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri am Freitag (20.45 Uhr/Magentasport) bei Real Madrid.

Die Münchner liefen im zweiten Euroleague-Spiel innerhalb von 48 Stunden einem Rückstand hinterher. Phasenweise führten die Gastgeber mit zwölf Zählern (23:35/24. Minute), weil Anadolu-Profi Shane Larkin kaum zu halten war. Bis zur Pause kamen die Bayern noch auf fünf Zähler heran.

Im dritten Viertel hielten die Gäste das Spiel lange Zeit offen. Jedoch schaffte es das Trinchieri-Team nicht, die Partie zu drehen. Immer wieder kamen Larkin oder der Franzose Adrien Moerman zu einfachen Punkten. Am Ende brachte der Euroleague-Champion den knappen Vorsprung über die Zeit. Bester Schütze bei den Münchnern war Augustine Rubit mit 15 Punkten. Nationalmannschafts-Center Tibor Pleiss kam bei den Türken auf neun Zähler.