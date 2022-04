Der FC Bayern München hat das Entscheidungsspiel im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Euroleague gegen den FC Barcelona erzwungen. Der Bundesligist gewann am Freitagabend gegen den katalanischen Titelfavoriten überraschend mit 59:52 (36:25) und glich die Best-of-five-Serie zum 2:2 aus. Das fünfte Match im Kampf um den Einzug ins Final Four in Belgrad (19./21. Mai) wird in der kommenden Woche in Barcelona ausgetragen. «Wir haben jetzt die Chance in einem Spiel. Es wäre überragend», sagte Augustine Rubit bei Magentasport: «Alles ist möglich.»