Ein Ball fliegt auf den Korb zu, an dem ein Logo der Basketball-Bundesliga klebt. Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild

Die Hamburg Towers haben im Kampf um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga einen Pflichtsieg verbucht. Am Mittwochabend gewann die Mannschaft von Trainer Pedro Calles vor 2103 Zuschauern in heimischer Halle gegen das Tabellenschlusslicht Fraport Skyliners aus Frankfurt glanzlos mit 68:58 (30:21). Bester Hamburger Werfer war Maik Kotsar, der es auf 17 Punkte brachte.

Die Hamburg Towers haben im Kampf um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga einen Pflichtsieg verbucht. Am Mittwochabend gewann die Mannschaft von Trainer Pedro Calles vor 2103 Zuschauern in heimischer Halle gegen das Tabellenschlusslicht Fraport Skyliners aus Frankfurt glanzlos mit 68:58 (30:21). Bester Hamburger Werfer war Maik Kotsar, der es auf 17 Punkte brachte.

Die Towers waren konzentriert in die Partie gestartet und führten schnell mit 8:3, leisteten sich danach aber einige Ballverluste und Fehlwürfe. Frankfurt konnte die Schwächephase der Gastgeber nicht nutzen. Auch im zweiten Viertel taten sich beide Teams schwer, doch kurz vor der Pause gelang es den Towers, sich vorerst klar abzusetzen. Zum Ende des dritten Viertels hatte sich Frankfurt auf sechs Punkte herangekämpft. Die Towers behielten jedoch die Ruhe und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.