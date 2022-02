Basketball Löwen Braunschweig einige Zeit ohne Tookie Brown

Ein Basketball fällt in den Basketballkorb. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Die Basketball Löwen Braunschweig müssen einige Wochen auf ihren Point Guard Tookie Brown verzichten. Der 26 Jahre alte Amerikaner hat sich am Samstag im Pokal-Halbfinale gegen die Hakro Merlins Crailsheim in Berlin eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zugezogen, teilte der Bundesligist am Montag mit. Brown ist nach Robin Amaize der zweite Leistungsträger, der den Löwen längere Zeit fehlen wird. Für Amaize ist die Saison wegen einer schweren Knieverletzung sogar bereits beendet.

Die Basketball Löwen Braunschweig müssen einige Wochen auf ihren Point Guard Tookie Brown verzichten. Der 26 Jahre alte Amerikaner hat sich am Samstag im Pokal-Halbfinale gegen die Hakro Merlins Crailsheim in Berlin eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zugezogen, teilte der Bundesligist am Montag mit. Brown ist nach Robin Amaize der zweite Leistungsträger, der den Löwen längere Zeit fehlen wird. Für Amaize ist die Saison wegen einer schweren Knieverletzung sogar bereits beendet.