Basketball Ludwigsburg kann auf Final Four in Champions League hoffen

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg können weiterhin auf die Teilnahme am Final Four der Champions League hoffen. Durch den 92:75 (40:33)-Erfolg am Mittwoch gegen den rumänischen Club U-BT Cluj Napoca konnte der Bundesligist die Viertelfinal-Serie ausgleichen. Das Entscheidungsspiel um den Einzug in die Runde der besten Vier (6. Mai) findet am kommenden Dienstag in Rumänien statt.

Nach dem knappen 73:76 im ersten Match benötigte die Mannschaft von Trainer John Patrick zehn Minuten, um ins Spiel zu finden. Nach einem Drei-Punkte-Rückstand ging der zweite Durchgang mit 24:14 an die Gastgeber. Den Vorsprung ließen sich die Ludwigsburger nach dem Seitenwechsel nicht mehr nehmen und entschieden die Partie spätestens mit einem 12:0-Lauf zu Beginn des Schlussabschnitts. Beste Werfer waren Ethan Happ und Jonah Radebaugh mit jeweils 18 Punkten.