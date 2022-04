Die Rostock Seawolves hoffen im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel gegen die PS Karlsruhe Lions im Kampf um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga auf die Rückkehr von drei Profis. Robert Montgomery Jr., Gabriel de Oliveira und Stefan Ilzhöfer sollen am Dienstag (19.30 Uhr) wieder ins Team rücken. Zudem setzt Trainer Christian Held auf den Heimvorteil und eine volle Halle. «Wir wollen mit der Kulisse im Rücken die Müdigkeit gerade am Ende komplett vergessen und wollen, dass die Fans uns nach vorn peitschen und es so über 40 Minuten noch schwerer für Karlsruhe wird.» Das erste Spiel der Serie «Best of five» hatten die Seawolves in Karlsruhe am vergangenen Samstag mit 87:66 gewonnen. Die dritte Partie findet am Donnerstag (19.30 Uhr) ebenfalls in Rostock statt.