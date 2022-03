Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben einen wichtigen Sieg im Eurocup eingefahren. Ulm besiegte Mincidelice JL Bourg en Bresse mit 85:72(38:38) und hat zwei Spiele vor Schluss die Qualifikation für das Achtelfinale so gut wie sicher.

Die Ulmer konnten zu Beginn schnell auf sechs Punkte davonziehen. Doch die Gastgeber kamen immer besser in ihren Rhythmus und gingen kurz vor Ende des ersten Viertels in Führung. Zunächst konnten sie sich weiter absetzen, ehe Ulm mit einem 14:0-Lauf konterte. Es ging weiter hin und her, sodass das es 38:38 zur Halbzeit stand.

Die Gäste kamen besser aus der Kabine und stellten weiterhin eine gute Defensive. Offensiv lief es zwar besser, dennoch konnte das Team von Trainer Jaka Lakovič sich zunächst nicht entscheidend absetzen. Erst Mitte des Schlussabschnitts führten sie erstmals zweistellig. Die Franzosen bäumten sich nochmal auf, doch die Ulmer ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und konnten so klar gewinnen.