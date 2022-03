Der neue Spielplatz mit Elementen, welche an die alte Pferde-Rennbahn erinnern. Foto: Helmut Fricke/dpa/Archivbild

Früher Pferderennen und Golf, aber künftig Naherholungsgebiet: Der neun Hektar große Rennbahnpark im Frankfurter Stadtteil Niederrad soll im Sommer eröffnet werden. Für 5,4 Millionen Euro entstehe derzeit «eine echte Attraktion», befand Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) bei einer Baustellenbegehung am Mittwoch.

Die Gestaltung des Parks nimmt Bezug auf die Vorgeschichte des Geländes, um das jahrelang gestritten wurde. Auf einem Kinderspielplatz gibt es Holzpferde; wo die Schiedsrichter saßen, können sich Besucher auf einer Stahltreppe sonnen. Auch der Teich des Golfplatzes in der Mitte der Rennbahn blieb erhalten. Und auch die Sandbahn, auf der die Rennen liefen, findet sich wieder: Sie trennt die aktiven Bereiche am oberen Rand des hufeisenförmigen Geländes vom - ebenfalls nutzbaren - Landschaftsschutzgebiet in der Mitte.

Innen gibt es Wiesen mit sogenanntem Sandmagerrasen, der von Schafen geweidet werden soll, Dünen und ein naturbelassenes Ufer. Außen finden sich Kinderspielplätze und eine Calisthenics-Anlage für Sportler. Ein Standplatz für Foodtrucks ist ebenfalls geplant - außerdem ein Bolzplatz und eine Kinderfarm mit echten Tieren. Für das Angebot eines Vereins wird ein alter Pferdestall saniert und umgebaut. Der Aushub der Bauarbeiten wurde zu einem «Skyline-Blick» aufgeschüttet.