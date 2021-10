Bauen wird deutlich teurer

Blick auf eine Baustelle an der Oranienburger Straße. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Knappheit bei Baumaterial und höhere Energiekosten machen das Bauen immer teurer. Die amtliche Statistik verzeichnete nun den höchsten Baupreisanstieg seit Beginn der Erhebung. Im August kosteten Bauleistungen für Wohngebäude im Durchschnitt in Berlin 12,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, in Brandenburg sogar 15 Prozent, wie das Amt für Statistik beider Länder am Montag mitteilte. Wer Zimmerleute oder Holzbaufirmen bestellt, zahlt demnach mindestens die Hälfte mehr als vor einem Jahr.

Dabei fällt teilweise ins Gewicht, dass die Mehrwertsteuer vor einem Jahr vorübergehend niedriger war als heute. Darüber hinaus wirkten vor allem steigende Rohstoff- und Energiepreise.

Stahl, Holz und andere Baustoffe waren in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden. Viele Branchen klagen über Engpässe in den Lieferketten. Sie entstehen, weil Produktions- und Transportkapazitäten fehlen, um eine wachsende Nachfrage zu bedienen. Knapp sind etwa Container.