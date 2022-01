Bauleiter im Verdacht: Haus auf Arbeitgeberkosten saniert?

Weil er auf Kosten seines damaligen Arbeitgebers sein eigenes Haus saniert haben lassen soll, ist ein früherer Bauleiter der Diakonie Mark-Ruhr festgenommen worden. Er stehe im Verdacht Gelder in sechsstelliger Höhe veruntreut zu haben und bei seiner Qualifikation getäuscht zu haben, sagte ein Sprecher der Hagener Staatsanwaltschaft am Montag.

Als der Verdächtige im Herbst aufflog, sei er abgetaucht. Umfangreiche Ermittlungen hätten zur Gewissheit geführt, dass er sich nach Wien abgesetzt hatte. Mit europäischem Haftbefehl sei er am vergangenen Freitag in der österreichischen Hauptstadt festgenommen worden. Die Auslieferung sei beantragt.

Die mutmaßliche betrogene Diakonie Mark-Ruhr, die am Montag zunächst nicht zu erreichen war, hatte ihn selbst im Herbst angezeigt, berichtete der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Mann Handwerker der Diakonie für die Renovierung seines Hauses in Hagen eingesetzt und auch Einrichtungsgegenstände auf Kosten des Wohlfahrtsverbandes angeschafft haben. Außerdem soll er bei seiner Bewerbung gefälschte Zeugnisse vorgelegt haben, die ihm die Stelle als Bauleiter erst eröffnet hätten. Die Ermittlungen dauern weiter an.