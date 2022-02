Baum stürzt auf fahrendes Auto: Zwei Verletzte

Ein durch das Orkantief «Zeynep» entwurzelter Baum ist in Osthessen auf ein fahrendes Auto gestürzt und hat die Fahrerin leicht und den Beifahrer schwer verletzt. Das teilte das Polizeipräsidium in Fulda am Freitag mit. Demnach waren die 24 Jahre alte Frau und der 26 Jahre alte Mann auf der A7 bei Haunetal-Wehrda unterwegs, als der etwa zehn Meter hohe Nadelbaum auf das Dach des Wagens fiel. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand demnach ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Ein durch das Orkantief «Zeynep» entwurzelter Baum ist in Osthessen auf ein fahrendes Auto gestürzt und hat die Fahrerin leicht und den Beifahrer schwer verletzt. Das teilte das Polizeipräsidium in Fulda am Freitag mit. Demnach waren die 24 Jahre alte Frau und der 26 Jahre alte Mann auf der A7 bei Haunetal-Wehrda unterwegs, als der etwa zehn Meter hohe Nadelbaum auf das Dach des Wagens fiel. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand demnach ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

In der Landeshauptstadt Wiesbaden stürzten durch das Orkantief der Feuerwehr zufolge zahlreiche Bäume um, zudem wurden einige Dächer teilweise abgedeckt. Die Zentrale Leitstelle sei personell verstärkt worden, außerdem wurden zusätzliche Führungskräfte der Berufsfeuerwehr alarmiert. «Aktuell wurden 21 Einsätze mit umgestürzten Bäumen und 3 Einsätze mit losen Dachteilen beziehungsweise abgedeckten Dächern abgearbeitet», hieß es. Von Seiten der Feuerwehr waren zeitweise mehr als 100 Kräfte im Einsatz.