Baumaschinen brennen in Petershagen/Eggersdorf

Ein Kipper, Bagger und Radlader haben an einer Straßenbaustelle in Petershagen/Eggersdorf (Märkisch-Oderland) gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie das Einsatz- und Lagezentrum der Polizei in Potsdam am Dienstag mitteilte. Das Feuer war aus zunächst nicht bekannter Ursache nach Mitternacht ausgebrochen. Die Baumaschinen seien komplett ausgebrannt, hieß es. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Ein Kipper, Bagger und Radlader haben an einer Straßenbaustelle in Petershagen/Eggersdorf (Märkisch-Oderland) gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie das Einsatz- und Lagezentrum der Polizei in Potsdam am Dienstag mitteilte. Das Feuer war aus zunächst nicht bekannter Ursache nach Mitternacht ausgebrochen. Die Baumaschinen seien komplett ausgebrannt, hieß es. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.