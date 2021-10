Baumgart zu van Bommels Aus bei Wolfsburg: «Überrascht mich»

Trainerkollege Steffen Baumgart vom 1. FC Köln sieht die schnelle Trennung des VfL Wolfsburg von Chefcoach Mark van Bommel kritisch. «Das überrascht mich, auch in der Frühe», sagte der 49-Jährige am Sonntag nach dem 2:2 seines Clubs in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen bei DAZN. «Ich finde, du musst auch mal mit dem Trainer durch eine Krise gehen. Ich glaube, es war schon ein gewisser Umbruch. Also es überrascht mich, aber auch da bin ich weit weg.»

Wolfsburg hatte die Trennung von van Bommel mit sofortiger Wirkung am Sonntag rund 24 Stunden nach der 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg mitgeteilt. Die Niedersachsen sind seit acht Pflichtspielen ohne Sieg und haben nach starkem Saisonstart zuletzt viermal in Serie verloren. Der frühere Bayern-Profi van Bommel hatte Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg erst in diesem Sommer von Oliver Glasner übernommen.