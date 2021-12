Baumgartl: Union nur gewinnen, Aus wäre kein Rückschlag

Ein Aus in der Europa Conference League wäre nach Ansicht von Union-Verteidiger Timo Baumgartl kein Drama. «Als Sportler ist man natürlich immer enttäuscht, wenn man nicht weiterkommt. Aber es wäre kein Riesen-Rückschlag, man muss ja auch sehen, wo Union herkommt», sagte die Leihgabe von der PSV Eindhoven dem «Kicker» (Donnerstag). Der Club sei «vor zweieinhalb Jahren aufgestiegen und spielt gerade mal im dritten Jahr Bundesliga».

Ein Aus in der Europa Conference League wäre nach Ansicht von Union-Verteidiger Timo Baumgartl kein Drama. «Als Sportler ist man natürlich immer enttäuscht, wenn man nicht weiterkommt. Aber es wäre kein Riesen-Rückschlag, man muss ja auch sehen, wo Union herkommt», sagte die Leihgabe von der PSV Eindhoven dem «Kicker» (Donnerstag). Der Club sei «vor zweieinhalb Jahren aufgestiegen und spielt gerade mal im dritten Jahr Bundesliga».

Der 1. FC Union Berlin spielt an diesem Donnerstagabend (21.00 Uhr) gegen Slavia Prag um den Einzug in die nächste Runde. Den Spitzenrang und damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale im März hat Feyenoord Rotterdam schon sicher. Gewinnt Union, spielen die Eisernen in den Playoffs am 17. und 24. Februar gegen einen Gruppendritten der Europa League um den Einzug ins Achtelfinale. Jedes andere Resultat reicht Prag zum Überwintern in Europa. «Slavia ist eine gute und erfahrene Mannschaft, aber wir haben nur etwas zu gewinnen und müssen dafür auftreten wie gegen Leipzig», sagte Baumgartl.