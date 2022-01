Baumstamm hängt bei Traktor über: Radfahrer prallt dagegen

Ein 82 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Gehrde im Landkreis Osnabrück gegen einen Baumstamm geprallt, der auf einen Traktor geladen worden war. Der Mann wurde nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge standen Baumstämme zu den Seiten des Traktors jeweils 1,50 Meter über. Den Schlepper so zu beladen, sei nicht zulässig, hieß es. Der Fahrradfahrer sei in der Dunkelheit mit einem der Baumstämme kollidiert. Zur Schwere der Verletzung konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Ein 82 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Gehrde im Landkreis Osnabrück gegen einen Baumstamm geprallt, der auf einen Traktor geladen worden war. Der Mann wurde nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge standen Baumstämme zu den Seiten des Traktors jeweils 1,50 Meter über. Den Schlepper so zu beladen, sei nicht zulässig, hieß es. Der Fahrradfahrer sei in der Dunkelheit mit einem der Baumstämme kollidiert. Zur Schwere der Verletzung konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.