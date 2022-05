Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß in der Oberlausitz gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 96 von Großpostwitz nach Eulowitz unterwegs. In einer Rechtskurve sei er in den Gegenverkehr gefahren und dort mit dem Auto eines 70-Jährigen zusammengestoßen. Der 34-Jährige starb noch am Unfallort, der Fahrer des anderen Autos kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.