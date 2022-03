Unbekannte haben im ostsächsischen Cunnewitz zwei Autos mit einer säurehaltigen Substanz übergossen. Stellenweise habe sich der Lack sowie die Beschichtung einer Alu-Felge abgelöst, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mit. Der Sachschaden wurde auf etwa 6000 Euro beziffert. Die Tat geschah bereits in der Nacht auf Freitag. Cunnewitz ist ein Ortsteil der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal im Landkreis Bautzen. Die Kriminalpolizei in Kamenz ermittelt in dem Fall.

