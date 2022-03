Ein Betrunkener hat in Panschwitz-Kuckau (Landkreis Bautzen) am frühen Sonntagmorgen einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Der 20-Jährige war mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er und seine zwei Beifahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,2 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

