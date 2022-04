In Wittichenau (Landkreis Bautzen) sind zwei 16-Jährige von ihren Pferden abgeworfen und dabei teils schwer verletzt worden. Die beiden Tiere seien aus bisher unbekanntem Grund beim Probereiten für das anstehende Osterreiten durchgegangen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Jugendlichen kamen nach dem Unfall am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus. Beide Pferde wurden wieder eingefangen. Die Ermittlungen dauerten an.

