Jugendliche haben Baustellenteile auf die Gleise der Bahnstrecke von Bautzen nach Dresden geworfen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldeten Zeugen der Polizei in der Nacht zu Sonntag, dass die Unbekannten die Baustelleneinrichtung am Bahnhof in Göda (Oberlausitz) durch die Gegend geworfen haben sollen. Als die Beamten eintrafen, waren die Jugendlichen bereits geflohen. Auf den Gleisen fand die Polizei jedoch drei beschädigte Warnbaken mit Fußplatten. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung.