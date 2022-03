Jugendlicher findet Panzerfaust in Wald in Radeberg

Jugendlicher findet Panzerfaust in Wald in Radeberg

Ein Jugendlicher hat in einem Wald in Radeberg bei Dresden den Sprengkopf einer Panzerfaust gefunden. Wie die Polizei am Sonntag mittelte, war der 14-Jährige am Samstag mit einem Metalldetektor auf dem frei zugänglichen Gelände eines ehemaligen Schießplatzes unterwegs. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst barg den Sprengkörper.

