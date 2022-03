Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Vergessene Fritteuse verursacht Brand in Bischofswerda

Eine vergessene Fritteuse hat einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) ausgelöst, bei dem ein 23-Jähriger schwer verletzt worden ist. Vier weitere Menschen wurden am Freitagabend leicht verletzt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die 24-jährige Lebensgefährtin des schwer verletzten Mannes die Fritteuse angeschaltet und dann vergessen. Der 23-Jährige habe versucht, das Gerät mit dem brennenden Fett aus dem Fenster zu werfen. Das misslang und die ganze Küche geriet in Brand. Die Flammen griffen auf die Decke des darüberliegenden Geschosses über.

Der 23-Jährige habe schwere Brandverletzungen an seinen Armen erlitten. Er sei mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Leipzig geflogen worden. Die Lebensgefährtin erlitt einen Schock. Zudem mussten eine 40 Jahre alte Hausbewohnerin und ihre beiden sechs und 13 Jahre alten Kinder wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Alle drei Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus seien derzeit unbewohnbar. Es sei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.