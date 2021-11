In Schwaben in Bayern soll eine unbekannte Frau ein 12-jähriges Mädchen auf offener Straße angegriffen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mitten auf der Straße soll eine Unbekannte in Schwaben ein Mädchen angegriffen haben. Ohne erkennbaren Grund packte die Frau das 12-jährige Mädchen am Dienstag in der Großen Allee in Dillingen an der Donau von hinten an den Haaren und drückte sie nach unten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bayerische Polizei sucht nach Zeugen

Dem Mädchen sei es schließlich gelungen, sich selbstständig aus dem Griff der Angreiferin zu befreien. Die Polizei sucht nach Zeugen.

