Bayern-Frauen gewinnen gegen Hoffenheim und bleiben vorne

Die Fußball-Frauen des FC Bayern München bleiben mit dem fünften Sieg im fünften Bundesligaspiel souverän an der Tabellenspitze. Im Duell zweier Champions-League-Teilnehmer setzten sich die Münchnerinnen am Samstag mit 3:1 (1:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim durch. Lea Schüller (43./61. Minute) mit einem Doppelpack und die Niederländerin Lineth Beerensteyn (90.+1) erzielten vor 1128 Zuschauern die Treffer für die Gastgeberinnen. Die Österreicherin Nicole Billa (76.) gelang per Fernschuss der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.

Meister Bayern liegt drei Punkte vor Bayer Leverkusen und fünf Zähler vor Pokalsieger VfL Wolfsburg. Die Wolfsburgerinnen haben allerdings ein Spiel weniger absolviert, erwarten am Sonntag Aufsteiger 1. FC Köln. Leverkusen hatte am Freitag sein Heimspiel mit 2:0 gegen den SC Sand gewonnen.